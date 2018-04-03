مستشار ترامب التجاري لا يتوقع تصعيدا بسبب التعريفات الجمركية بين أمريكا والصين

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض يوم الاثنين إنه لا يرى أن فرض كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية على الطرف الآخر في رد انتقامي متبادل تصعيد للتوترات التجارية.



وسئل نافارو في قناة(سي.إن.بي.سي) عن الإجراء الذي يجب أن تتخذه الولايات المتحدة للرد على فرض الصين تعريفات جمركية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار على الفواكه والمكسرات والنبيذ ولحم الخنزير المجمد والأنابيب الصلب والألمونيوم الخردة الأمريكية فقال"لا أعتقد أنه سيكون ردا مقابل رد.يجب ألا تسير الأمور على هذا النحو فهذا لن يؤدي إلا إلى دوامة من التصعيد".



وقال نافارو إن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بشكل قاطع بمنهج عمل سيوفر مناخا تجاريا عادلا بين البلدين.