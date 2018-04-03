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أخبار العالم

مصدر أمني لسبوتنيك : خروج أكثر من 1100 مسلح وعائلاتهم من دوما إلى شمال حلب بسوريا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:13 ص
المسلحون في سوريا
المسلحون في سوريا - صورة أرشيفية
أ ش أ
أفاد مصدر أمني، بخروج 1130 مسلحا من تنظيم "جيش الإسلام" مع عائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب على الحدود السورية التركية.

وقال المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن هويته - لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن" 21 حافلة تقل 1130 مسلح من تنظيم "جيش الإسلام" مع عائلاتهم غادرت دوما عبر الممر الإنساني مخيم الوافدين، باتجاه مدينة جرابلس بريف حلب".

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم 24 فبراير الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

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