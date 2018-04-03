ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

لطيفة تضفى البهجة والأمل بـ "آمين" وتشارك عمرو دياب احتفالية لصالح "تحيا مصر"

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:44 ص
لطيفة في أغنية آمين
لطيفة في أغنية آمين
محمد صبحي
أطلقت ادارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية أغنية وطنية مصورة للنجمة التونسية لطيفة بعنوان "آمين"، وذلك على موقع "يوتيوب" الخاص بوزارة الدفاع.

جاء كليب "أمين" بما يحمله من كلمات الأمل والبهجة والثقة في استجابة رب العالمين لدعاء المصريين لرفعة وحفظ "أم الدنيا" متوافقا مع احتفالات الشعب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية دستورية ثانية لذا حظيت باهتمام كبير لدى الشارع المصري.

أغنية "أمين" للنجمة التونسية لطيفة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كلمات محمد البوغة ،لحن محمد عبد المنعم ،توزيع أحمد عادل ،م.صوت ياسر أنور ، جيتار مصطفى أصلان ،باص جيتار د.احمد رجب ،تصوير محمود الشربيني وإسلام أحمد.

ويقول مطلع الأغنية "ادعو لرب السما والعرش قولو أمين .. عيدوا وزيدو الدعا للمولى يا مصريين .. قادر سبحانه يقوينا يجبر بخاطرنا ويحمينا .. تفضل مصر كبيرة وعالية ليوم الدين".

على جانب آخر تستعد لطيفة لمشاركة الميجا ستار عمرو دياب لإحياء حفل غنائي لصالح صندوق تحيا مصر بفندق الماسة يوم 12 أبريل الجاري.
لطيفة تضفى البهجة والأمل بـ "آمين" وتشارك عمرو دياب احتفالية لصالح "تحيا مصر"
لطيفة تضفى البهجة والأمل بـ "آمين" وتشارك عمرو دياب احتفالية لصالح "تحيا مصر"

ترشيحاتنا

عكاشة يكشف التفاصيل الكاملة لانطلاقة الفراعين الجديدة

الشباب السعودي يقرر إنهاء العقد مع عمرو بركات لاعب الأهلي

كوب قبل الإفطار من هذا المشروب وقولى وداعا للكرش

عدلي القيعي : "كأس العالم" أنقذ عبد الله السعيد .. وهذا هو الحل الأمثل لأزمة "المشاركة"

مدافع مصري يسجل هدفا ويصنع آخر ويقود فريقه للفوز في إنجلترا.. فيديو

أشرف زكي يكشف التطورات الصحية لـ"شريف خير الله" بعد تعرضه لحادث مروع

بعدما أطلق الرصاص على نفسه.. معجزة طبية لعملية نقل وجه ناجحة .. فيديو

محمد يوسف يضع تشكيل منتخب مصر أمام الأوروجواي بالمونديال

"شيكابالا" يكشف كواليس توقيعه للأهلي وتدريبه به حتى تمزيق العقود .. فيديو

رامز جلال بين الفبركة والحقيقة بـ "رامز في الثلج".. محمد عبده يكشف فبركة البرنامج.. ولاعبو الأهلى يتفقون على المقلب.. ومجدى عبد الغنى "الطٌعم" المستخدم

ننشر سبب وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق بمستشفى عين شمس التخصصي

محمد بن سلمان لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية: هذا هو مثلث الشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

فيديو

شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء
"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو
"شيكابالا" يكشف كواليس توقيعه للأهلي وتدريبه به حتى تمزيق العقود .. فيديو
خالد الغندور يهاجم إيهاب جلال : "بياخد مرتب ماخدوش فى حياته".. فيديو
شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟