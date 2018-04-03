لطيفة تضفى البهجة والأمل بـ "آمين" وتشارك عمرو دياب احتفالية لصالح "تحيا مصر"

أطلقت ادارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية أغنية وطنية مصورة للنجمة التونسية لطيفة بعنوان "آمين"، وذلك على موقع "يوتيوب" الخاص بوزارة الدفاع.



جاء كليب "أمين" بما يحمله من كلمات الأمل والبهجة والثقة في استجابة رب العالمين لدعاء المصريين لرفعة وحفظ "أم الدنيا" متوافقا مع احتفالات الشعب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية دستورية ثانية لذا حظيت باهتمام كبير لدى الشارع المصري.



أغنية "أمين" للنجمة التونسية لطيفة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كلمات محمد البوغة ،لحن محمد عبد المنعم ،توزيع أحمد عادل ،م.صوت ياسر أنور ، جيتار مصطفى أصلان ،باص جيتار د.احمد رجب ،تصوير محمود الشربيني وإسلام أحمد.



ويقول مطلع الأغنية "ادعو لرب السما والعرش قولو أمين .. عيدوا وزيدو الدعا للمولى يا مصريين .. قادر سبحانه يقوينا يجبر بخاطرنا ويحمينا .. تفضل مصر كبيرة وعالية ليوم الدين".



على جانب آخر تستعد لطيفة لمشاركة الميجا ستار عمرو دياب لإحياء حفل غنائي لصالح صندوق تحيا مصر بفندق الماسة يوم 12 أبريل الجاري.