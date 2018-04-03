ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

محمد هنيدي ينعي الراحل أحمد خالد توفيق بكلمات مؤثرة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 05:39 ص
الروائي الدكتور أحمد
الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق
الديب أبوعلى
نعي الفنان محمد هنيدي الكاتب والروائي الدكتور أحمد خالد توفيق الذى وافته المنية مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز 55 عاما إثر أزمة صحية ألمت به.

وكتب "هنيدي" على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "أفكارك وقصصك وخيالاتك وروحك هتفضل موجودة في تكوين ملايين الأشخاص اللي أصبحت جزء من أرواحهم وعقولهم بكلماتك".

ويعد أحمد خالد توفيق، من رواد الرواية المصرية الحديثة، ومن أشهر الروائيين الحاليين، والذي يمتلك مجموعة كبيرة من المؤلفات التي حقق مبيعات كبيرة بين القراء.

ترشيحاتنا

محمد يوسف يضع تشكيل منتخب مصر أمام الأوروجواي بالمونديال

شاهد.. «أزارو» يحاول اللحاق بأتوبيس الفريق في مشهد كوميدي

نادي القضاة يهنئ الرئيس السيسي بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية

"ديلي ميل" تحذر: انفجار مفاجئ للكون

انتبه .. أعراض تؤكد إصابتك "بالمياه الزرقاء" على العين

حسن شحاتة :«مش عارف حسام غالى إزاي مش في المنتخب الوطني».. فيديو

نقل الفنانة وفاء سالم للمستشفى فى حالة حرجة

اغتنم.. «4 أعمال» تمنحك وعد من الله تعالى بالفوز والأجر الكبير

رضا عبدالعال عن تدريبه الزمالك: "مش لوغاريتم".. فيديو

شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

أشرف زكي يكشف التطورات الصحية لـ"شريف خير الله" بعد تعرضه لحادث مروع

محمد بن سلمان يفجر مفاجأة عن أزمة قطر مع الرباعي العربي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

جواهر تشعل احتفالية عابدين بفوز الرئيس بأغنية "سيسي انت رئيسي".. فيديو وصور

«إم بي جي» العقارية تحقق مبيعات تتخطى 120 % من المستهدف خلال معرض سيتي سكيب .. صور

فيديو

شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء
"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو
"شيكابالا" يكشف كواليس توقيعه للأهلي وتدريبه به حتى تمزيق العقود .. فيديو
خالد الغندور يهاجم إيهاب جلال : "بياخد مرتب ماخدوش فى حياته".. فيديو
شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟