محمد هنيدي ينعي الراحل أحمد خالد توفيق بكلمات مؤثرة

نعي الفنان محمد هنيدي الكاتب والروائي الدكتور أحمد خالد توفيق الذى وافته المنية مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز 55 عاما إثر أزمة صحية ألمت به.



وكتب "هنيدي" على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "أفكارك وقصصك وخيالاتك وروحك هتفضل موجودة في تكوين ملايين الأشخاص اللي أصبحت جزء من أرواحهم وعقولهم بكلماتك".



ويعد أحمد خالد توفيق، من رواد الرواية المصرية الحديثة، ومن أشهر الروائيين الحاليين، والذي يمتلك مجموعة كبيرة من المؤلفات التي حقق مبيعات كبيرة بين القراء.