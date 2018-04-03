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منوعات

"ديلي ميل" تحذر: انفجار مفاجئ للكون

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد قاسم

حذرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية من حدوث انفجار مفاجئ للكون، مشيرةً إلى أن أولى الدلائل على وجوده قد ظهرت بالفعل وذلك بعد تصادم فقاعة طاقة سالبة به.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن علماء فيزياء قولهم إن هناك جسيما أساسيا يعطي كتلة لكل مادة في الكون، ويمكن بدوره أن يؤدي في يوم من الأيام إلى تدمير الكون.

ويقول الخبراء إن الكون قد ينتهي فجأة إذا ما بدأت فقاعة الطاقة السالبة بالتشكل، إذ يتم إنشاؤها بواسطة جسيم يدعى "هيجز"، فكثيرا ما يتم التنبؤ بالزوال البطيء للكون المتسع في النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات، الذي يستخدمه العلماء لشرح اللبنات الأساسية للمادة.

ورجحت دراسة حديثة أن يكون هذا التصادم أسرع مما كان يعتقد العلماء في السابق، إذ إن هذه الجسيمات بدأت بالفعل بالتفاعل مع الثقب الأسود.

ويرى الباحثون في جامعة هارفارد أن الكتلة الحالية للجسيم "هيجز" قد تتغير في يوم من الأيام، مما يمكن أن يمزق كل السبل التي تجعل الحياة في الكون ممكنة.

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