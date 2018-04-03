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منوعات

اكتشاف ثوري يهز عالم الفيزياء .. علماء يتوصلون لحالة جديدة للمادة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
أحمد قاسم

في اكتشاف ثوري جديد من نوعه، توصل علماء فيزياء أمريكيون إلى حالة جديدة للمادة غير الحالات المعروفة لنا وهي الصلبة والسائلة والغازية.

وذكر موقع "ساينس ديلي" العلمي، أن البنية الهيكلية للحالة المكتشفة حديثا للمادة تخضع لقوانين أكثر اتفاقا مع ميكانيكا الكم، وليس نظرية الديناميكا الحرارية القياسية التي تخضع لها المادة في حالاتها المعروفة، وأطلقوا على الحالة الجديدة اسم" " Shakti spin ice.

وتوصل إلى هذا الاكتشاف الثوري مجموعة من باحثي جامعة إلينوي الأمريكية، بقيادة الباحث كريستيانو نيزولي، والذي صرح قائلا: "أظهرت أبحاثنا لأول مرة أن النظم الكلاسيكية للمادة مثل الثلج الصناعي يمكنها أن توجد فيما يعرف بالأنظمة الطوبولجية (الطوبولجيا هي علم الفراغ)، بخلاف ما كان يعتقد عنها سابقا".

وأوضح العلماء المشاركين في الدراسة أن اكتشاف هذه الحالة الجديدة من المادة من شأنه فتح أبواب جديدة لدراسات أخرى في هذا الصدد.

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اكتشاف ثوري يهز عالم الفيزياء .. علماء يتوصلون لحالة جديدة للمادة

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