اكتشاف أبعد نجم تم رصده حتى الآن ويقع في منتصف الكون

اكتشف العلماء أبعد نجم تسنت رؤيته إلى الآن وهو نجم أرزق عملاق يقع في منتصف الكون تقريبا وأطلقوا عليه "إيكاروس" وهو اسم الشخصية الأسطورية اليونانية القديمة.



وقال باحثون أمس، الاثنين، إنهم استخدموا تلسكوب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) هابل لرصد هذا النجم الذي يفوق ضؤه الشمس مليون مرة وحرارتها مرتين ويقع على بعد 9.3 مليار سنة ضوئية عن الأرض. وهو من نوع النجوم التي يطلق عليها اسم النجوم الزرقاء العملاقة.



ويقع هذا النجم في مجرة حلزونية بعيدة ويبعد ما لا يقل 100 مرة عن أي نجم تم رصده في السابق.



وقال باتريك كيلي، عالم الفلك بجامعة مينيسوتا وكبير معدي البحث الذي نًشر في دورية (نيتشر أسترونومي): "سيكون باستطاعتنا الآن أن ندرس بالتفصيل كيف كان الكون، ولاسيما كيفية تطور النجوم وما هي طبيعتها، والعودة بشكل شبه كامل إلى المراحل الأولى من الكون والأجيال الأولى من النجوم".