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رياضة

فان ديك : المتألق صلاح يستطيع تدمير أي دفاع

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:56 ص
محمد صلاح - صورة
محمد صلاح - صورة أرشيفية
رويترز
قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول إن زميله المتألق محمد صلاح يستطيع تدمير أي خط دفاع ويستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز‭‭ ‬‬لكرة القدم.

ويلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الثمانية للمواجهة الإنجليزية الخالصة لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

ويمثل صلاح أكبر خطر ضد سيتي، إذ سجل 37 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وهز الشباك خلال فوز ليفربول 4-3 على غريمه في الدوري في يناير كانون الثاني الماضي.

وردا على سؤال حول امتلاك صلاح إمكانيات التفوق على دفاع سيتي قال فان ديك "هذا ما يعرفه الجميع وهذا ما نشعر به أيضا".

وأضاف "إنه من نوعية اللاعبين الذين نحتاج حقا إلى أن يكون في قمة مستواه. عندما يكون لائقا بنسبة 100 بالمئة فإنه يستطيع التفوق على أي شخص".

وتابع "هناك طرق لإيقافه لكن لن أتحدث عنها لأني لا أريد للمنافسين التفكير في هذه الأمور".

ومن المرجح أن يتنافس صلاح مع كيفن دي بروين لاعب سيتي على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وأكد فان ديك أنه لن يستطيع التصويت لزميله لكنه قال إن الفريق سيواصل بذل قصارى جهده في الملعب ليعزز فرص صلاح للفوز بأي جائزة فردية.

وقال المدافع الهولندي "أعتقد أن كل الناس في النهاية هي أفراد طبيعية. لا أحد يشعر أنه أفضل من الآخرين وكل شخص يعمل بجدية من أجل الآخرين حتى نحقق الفوز".

وأضاف "هذا شيء مهم وجوده في أي فريق. يعرف الجميع روح فريقنا وبدوننا لم يكن محمد صلاح سيسجل هذه الأهداف. يجب أن يبذل كل لاعب 100 بالمئة من مجهده وأعتقد أننا نفعل ذلك".

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