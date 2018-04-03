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فن

نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لطليقها

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:59 ص
صدى البلد
نورا نبيل
نفت نيللي كريم ما نشرته إحدى المجلات اللبنانية مؤخرا بخصوص عودتها لزوجها السابق هاني أبو النجا، خبير التغذية، واستعدادهما لإقامة حفل كبير خلال الأيام القادمة لهذه المناسبة.

وقالت نيللي في بيان صحفي: "ما تم نشره غير صحيح، ولا يمت للواقع بصلة"، مؤكدة أن علاقتها بزوجها السابق منقطعة تماما منذ أن تم الانفصال في 2015.

وأضافت أن ما نشرته إحدى المجلات اللبنانية في هذا الشأن ليس له علاقة بالمهنية والمصداقية الصحفية، كما أنه يتنافى مع كل المعايير الأخلاقية "خاصة بعد أن قامت المجلة بنشر تصريحات على لساني لم أدل بها".

وأكدت "كريم" أنها تواصل حاليا تصوير مشاهد مسلسلها "اختفاء" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

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