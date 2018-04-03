رامي صبري لـ"صدى البلد":أتمنى أن يحل "السيسي" أزمة القرصنة الإلكترونية

يعد النجم رامي صبري من اوائل النجوم الذين حرصوا على المشاركة في العملية الإنتخابية وأكد على دعمه وثقته بالرئيس عبد الفتاح السيسي .



وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد" كشف رامي عن الأزمة التي يرغب أن يهتم بها الرئيس ويبحث عن حلول لها وقال :" اتمنى من الدولة الإهتمام بصناعة الموسيقى والحرص على إستمرارها من خلال محاربة القرصنة على الإنترنت وطرح قوانين تمكن المنتجين من الحصول على مبالغ مالية من طرح الأغاني على اي موقع الكتروني مشيرا إلى ان صناعة الموسيقى مهمة للغاية ولكن من الممكن ان تنتهي بسبب القرصنة" .

