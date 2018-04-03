تعرف على الحالة المرورية الصباحية بشوارع القاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية اليوم، معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة، لافتًا إلى أن جميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.





وقال مصدر أمني، إننا لا ننصح سائقي السيارات بتعديل باقي المسارات، والسير في طرقهم المعتادة اليومية.





وأضاف أن "باقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى".





وقد قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.