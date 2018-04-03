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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس طالت 11 شابا فلسطينيا.

ووفقا لمصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا مختلف محافظات الضفة والقدس واعتقلت عددا من الشبان، منهم اثنان من القدس وتسعة من الضفة.

ففي شمال الضفة، اعتقلت ثلاثة من بلدة قباطية جنوب جنين، واثنين من طوباس، واثنين من سلفيت، أما وسط الضفة، فاعتقلت قوات الاحتلال 3 من رام الله، فيما اعتقلت شابا واحدا من الخليل بجنوب الضفة.

كما أصيب عشرات المواطنين وتلاميذ المدارس، صباح اليوم، بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بمحاذاة مدرسة للبنين في مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، وخلق حالة من الإرباك في صفوف المواطنين والطلبة.

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