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شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:23 ص
أسبوع الموضة بغانا
أسبوع الموضة بغانا
هاجر هانئ
شهد أسبوع الموضة فى غانا، الذى أقيم بمدينة أكرا، العديد من التصميمات غير التقليدية والمتنوعة لأبرز دور الأزياء والمصممين من مختلف أنحاء العالم، ولكن سيطر فى هذا الأسبوع الألوان و التصميمات التى تتناسب مع أصحاب البشرة السمراء.

ومن أبرز ما جاء فى أسبوع الموضة بغانا، عرض أزياء مصممة الأزياء الغانية "IVA MICHAEL"، فقدمت مجموعة من التصميمات المميزة معتمدة فى مجموعتها على الألوان المبهجة كالأصفر والبرتقالى، والتى تتماشى مع البشرة السمراء التى يتمتع بها سكان القارة الأفريقية.

ونعرض لكم أبرز التصميمات التى جاءت فى أسبوع الموضة بغانا.
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا
شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا

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