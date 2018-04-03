عبدالله السعيد يقترب من الانتقال للنصر السعودي

قال أدهم الشرقاوي، مسئول المركز الإعلامي لنادي أهلي جدة السعودي، إن عبد الله السعيد، لاعب خط وسط الأهلي، في طريقه للانتقال إلى نادي النصر لقيادة خط وسطه في الموسم المقبل.



وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "السعيد حصل على تأشيرة دخول السعودية لمدة 30 يوما، وفي طريقه إلى السعودية اليوم".



وتابع:"النصر يمر بمرحلة عدم اتزان في الموسم الجاري ولذلك فإن هناك خطة تدعيمات قوية لإعادة الفريق للبطولات، والسعيد جزء من هذه الخطة".