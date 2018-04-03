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رياضة

أهلي جدة يعلن موقفه بشأن ضم مؤمن زكريا نهائيًا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:53 ص
صدى البلد
نور عادل
قال أدهم الشرقاوي، مسئول المركز الإعلامي لنادي أهلي جدة السعودي، إن عقد مؤمن زكريا مع النادي الأهلي لمدة 6 أشهر فقط إعارة من النادي الأهلي، لافتا إلى أن العقد غير قابل للتجديد وكان هدية من هيئة الرياضة السعودية.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "انتقال مؤمن لأهلي جدة مشروط بشراء النادي لعقده من الأهلي المصري بشكل نهائي".

وتابع: "مؤمن زكريا يسير بشكل جيد مع فريق أهلي جدة، رغم وجود لاعبين مميزين في نفس مركزه، كما أن المدرب وضعه في القائمة الآسيوية على حساب لاعبين كبار في الفريق".

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