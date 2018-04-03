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رياضة

الصحف الفرنسية تبرز مرور عام على "تجميد" اللاعب حاتم بن عرفة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:27 ص
حاتم بن عرفة
حاتم بن عرفة
أ ش أ
اهتمت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء، بذكرى مرور عام على "تجميد" لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا حاتم بن عرفة، الغائب عن مباريات فريقه دون أسباب معلومة.

ذكرت صحيفة (لو باريزيان): "بن عرفة يخطط للرد".

وخصصت مجلة (فرانس فوتبول) تحقيقا مطولا عن هذه القضية، بعنوان: "سر العقوبة"، وأضافت: "العلاقات معدومة مع أوناي إيمري"، وخداع من أنتيرو هنريكي المدير الرياضي، وصدام مع داني ألفيس في التدريبات، إضافة إلى تغريم بن عرفة 100 ألف يورو.

كما نشرت (فرانس فوتبول) خطط أولمبيك مارسيليا لتدعيم صفوفه بصفقات جديدة استعدادا للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، حيث يستهدف ضم ثنائي إشبيلية فيتولو ووسام بن يدر، وإيدين دجيكو مهاجم روما، وعثمان ديمبلي وماريو بالوتيلي.

وفي سياق آخر، تطرقت صحيفة (ليكيب) للكشف عن أسرار غرف خلع ملابس فريق ريال مدريد قبل مباراته المرتقبة أمام يوفنتوس الليلة بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا..مشيرة إلى غياب قلب الدفاع عادل رامي عن صفوف أولمبيك مارسيليا بسبب الإصابة.

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