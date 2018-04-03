معهد أمريكي يتشكك في إعلان طوكيو عن اختبار نووي محتمل لبيونج يانج

شكك معهد أمريكي يراقب أنشطة كوريا الشمالية اليوم، الثلاثاء، في تصريحات وزير الخارجية الياباني تارو كونو مؤخرا بأن هناك علامات تدل أن بيونج يانج تستعد لإجراء تجربة نووية أخرى.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان أصدره المعهد الأمريكي-الكوري في جامعة جونز هوبكنز "تظهر صور الأقمار الصناعية التجارية من 23 مارس الماضي صورة مختلفة تماما، بمعنى أن النشاط في موقع الاختبار قد انخفض بشكل كبير مقارنة بالأشهر السابقة".



وأضاف المعهد أن حفر الأنفاق في البوابة الغربية، وهو موقع غير مرتبط بأي من التجارب السابقة لكوريا الشمالية، كان نشطا في وقت سابق من هذا العام لكنه تباطأ بشكل ملحوظ مثلما تباطأت حركة الموظفين والمركبات حول الموقع.



وكان كونو صرح السبت الماضي في مدينة كوتشي بغرب اليابان بأن كوريا الشمالية يبدو أنها "تعمل بجد للاستعداد لاختبار نووي قادم"، مشيرا إلى إزالة التربة من النفق في الموقع الذي أجريت فيه تجارب نووية سابقة.

