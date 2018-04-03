ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أوكرانيا مستعدة لصفقة جديدة لتبادل الأسرى مع روسيا

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوكراني إيرينا هيراشينكو، أن بلادها مستعدة للإفراج عن عشرين روسيا معتقلا في سجونها مقابل إطلاق سراح الأسرى الأوكرانيين السياسيين في روسيا.

ونقلت وكالة "أر بي كا" الأوكرانية للأنباء عن هيراشينكو قولها إن المسألة المهمة " ليست الإفراج عن الأسرى في الدونباس فحسب، إنما إطلاق سراح أسرى الكرملين".

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية، بأن كييف مستعدة لإطلاق سراح عشرين روسيا معتقلا في السجون الأوكرانية "على خلفية مخالفتهم لقوانين البلاد والمشاركة في الحرب مقابل الإفراج عن سينتسوف وكولتشينكو والآخرين".

وقد أعادت روسيا، مطلع الشهر الماضي، اثنين من أفراد هيئة حرس الحدود الأوكرانية اعتقلتهما في وقت سابق.

ترشيحاتنا

محمد بن سلمان : حرية التعبير مكفولة في السعودية إلا في 3 حالات

ريال مدريد يواجه يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا..اليوم

سفير السنغال لدى الكويت: السيسي أكثر الرؤساء المصريين توجها نحو أفريقيا

نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لطليقها

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو

العناية الإلهية تنقذ تامر عبد المنعم من الموت

رضا عبدالعال عن تدريبه الزمالك: "مش لوغاريتم".. فيديو

انتبه .. أعراض تؤكد إصابتك "بالمياه الزرقاء" على العين

«المقاولون العرب» تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

رضا عبدالعال يقارن بين إيهاب جلال وحسام حسن .. فيديو

"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو

لطيفة تضفى البهجة والأمل بـ "آمين" وتشارك عمرو دياب احتفالية لصالح "تحيا مصر"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي العالم في الموسم الحالي.. أرقام وصور

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

فيديو

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو
رضا عبدالعال يقارن بين إيهاب جلال وحسام حسن .. فيديو
"شيكابالا" يكشف سر "جزمة الأجوان" والعودة للمنتخب .. فيديو
مرتضى منصور : بطبل لبلدي وجيش بلدي .. وهذه رسالتى لمذيعي الإخوان ..فيديو
شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟