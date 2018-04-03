أوكرانيا مستعدة لصفقة جديدة لتبادل الأسرى مع روسيا

أعلنت النائبة الأولى لرئيس البرلمان الأوكراني إيرينا هيراشينكو، أن بلادها مستعدة للإفراج عن عشرين روسيا معتقلا في سجونها مقابل إطلاق سراح الأسرى الأوكرانيين السياسيين في روسيا.





ونقلت وكالة "أر بي كا" الأوكرانية للأنباء عن هيراشينكو قولها إن المسألة المهمة " ليست الإفراج عن الأسرى في الدونباس فحسب، إنما إطلاق سراح أسرى الكرملين".





وأوضحت المسؤولة الأوكرانية، بأن كييف مستعدة لإطلاق سراح عشرين روسيا معتقلا في السجون الأوكرانية "على خلفية مخالفتهم لقوانين البلاد والمشاركة في الحرب مقابل الإفراج عن سينتسوف وكولتشينكو والآخرين".



