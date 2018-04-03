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رياضة

3 عروض سعودية تزاحم الزمالك لضم «عبد الشافي»

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
نور عادل
قال أدهم الشرقاوي، مسئول المركز الإعلامي لنادي أهلي جدة السعودي، إن محمد عبد الشافي، لاعب فريق الفتح السعودي، تلقى 3 عروض للانتقال إلى أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "عبد الشافي تلقى 3 عروض، الأول من فريق الفتح الذي يلعب له حاليا بالاستمرار مع الفريق".

وأشار إلى أن عبد الشافي تلقى عرضين من الفيصلي والشباب، لكنه لم يحسم أمره حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك يحاول جاهدًا إعادة محمد عبد الشافي لصفوف الفريق مرة أخرى.

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