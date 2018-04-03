ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«الخليج» الكويتية: المصريون اختاروا السيسي لاستكمال إنجازات الفترة الرئاسية الأولى

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:33 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
ذكرت صحيفة "الخليج" الكويتية، في افتتاحية عددها الأسبوعى الصادر صباح اليوم، الثلاثاء، أن المصريين اختاروا الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، رغبة منهم في استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته الأولى.

وأضافت الصحيفة، "أن المصريين جددوا ثقتهم فى الرئيس السيسي، عقب انتخابات شهد العالم بنزاهتها، وشهدت إقبالًا كبيرًا ولافتًا من مختلف قطاعات المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما كشفت عنه بوضوح الأرقام التي حملتها الهيئة الوطنية للانتخابات حول نسبة المشاركة".

وتساءلت "الخليج" عما يريده المصريون من الرئيس السيسي فى ولايته الرئاسية الثانية، فقالت " إنهم يريدون بالتأكيد، وفي المقام الأول، أن يتعزز لديهم أهم وأكبر المكاسب التي تحققت في تلك الفترة، وهو تعزيز الأمن والاستقرار في كل أرجاء الدولة، والنجاح الكبير الذي تحقق بالفعل في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في شمال سيناء، وسيادة مناخ من الثقة بأوضاع مصر، والتى تعتبر في حد ذاتها رأس مال كبيرا، يجلب معه الاستثمارات العربية والأجنبية، ويضاعف من حركة السياحة، ويدفع من ثم مسار التنمية الاقتصادية خطوات كبيرة إلى الأمام".

وتابعت: "إن المصريين يريدون أيضا البناء على ما تم إنجازه من مشروعات عملاقة خلال السنوات الأربع الماضية، وبينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بما تمثله من نقلة عمرانية وإدارية وحضارية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان للزراعة، وإقامة محطات كبرى للكهرباء، أنهت تماما أزمة انقطاع التيار التي عانى منها المواطنون طويلا، فضلا عن عدد كبير من الطرق الدائرية الحديثة والمتطورة، وغيرها من المشروعات المهمة والحيوية".

وأضافت الصحيفة "تدخل مصر إلى المرحلة القادمة، وهي أكثر ثقة بنفسها أكثر من أي وقت مضى، فقد استعادت علاقاتها الجيدة، بل والممتازة مع معظم دول العالم، ونعتقد أن الجولات الخارجية للرئيس السيسي ولقاءاته بعدد كبير من قادة تلك الدول شرقا وغربا، أكدت بما لا يدع مجالا للشك مكانة مصر الإقليمية والدولية، واستعداد الجميع للتعاون معها في كل المجالات".

ترشيحاتنا

العناية الإلهية تنقذ تامر عبد المنعم من الموت

ماذا قال أحمد خالد توفيق عن نفسه

أهلي جدة يعلن موقفه بشأن ضم مؤمن زكريا نهائيًا

3 عروض سعودية تزاحم الزمالك لضم «عبد الشافي»

"شيكابالا" يكشف لحظة بكائه على حازم إمام .. فيديو

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو

أمين الفتوى يوضح هل الطاعات تكفر جميع الذنوب

"الأرصاد" تحذر المواطنين من تخفيف الملابس..فيديو

عبدالله السعيد يقترب من الانتقال للنصر السعودي

مرض آمال فريد يفتح الملف الشائك .. من المسئول عن مرض الفنان النقابة أم الدولة ؟ .. والفنانون: النقابة والدولة مسئولان عن الفنان فى فترة مرضه

كريم بامبو : سعيد بالتواجد مع الإسماعيلي ولن افكر في الأهلي

ابراهيم حسن يرد على منتقديه: "مش برد غير في الملعب"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي العالم في الموسم الحالي.. أرقام وصور

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

أحمد حجازي يتفوق على محمد صلاح ويحقق رقما قياسيا في الدوري الانجليزي

شاهد .. سيف زاهر يسخر من عمرو أديب : شجع فريق بيكسب

شاهد .. إطلاق الالعاب النارية بميدان روكسى احتفالا بفوز الرئيس

فيديو

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو
رضا عبدالعال يقارن بين إيهاب جلال وحسام حسن .. فيديو
"شيكابالا" يكشف سر "جزمة الأجوان" والعودة للمنتخب .. فيديو
مرتضى منصور : بطبل لبلدي وجيش بلدي .. وهذه رسالتى لمذيعي الإخوان ..فيديو
شاهد .. محافظ الفيوم يستجيب لطلب طفلة شاعرة على الهواء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟