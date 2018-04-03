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رياضة

المدير الفني لبايرن ميونخ: لم أتردد في قرار رحيلي

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:31 ص
يوب هاينكس المدير
يوب هاينكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ
أ ش أ
أكد يوب هاينكس، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، أنه لم يتردد في قرار رحيله عن منصبه بنهاية الموسم الجاري.

وقال هاينكس، خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كنت واضحا منذ البداية، وأكدت أنني سأستقيل من منصبي في 30 يونيو 2018، وأولي هونيس (رئيس النادي) كان يعلم ذلك في ديسمبر، وقلت له ذلك من خلال الهاتف، إنه لا يريد الاعتراف بذلك".

وأضاف أنه طلب من إدارة البافاري عقد جلسة في منتصف يناير، وتابع: "أكدت لهم بوضوح أن نهايتي مع الفريق بنهاية الموسم، بالنسبة لي لم يكن هناك أي تفكير آخر، وجميع الخبراء الذين قالوا غير ذلك لا يعرفونني".

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