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أخبار العالم

المركز الروسي للمصالحة في سوريا: عودة أكثر من 40 ألف شخص إلى الغوطة الشرقية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري يفتوشينكو أن أكثر من 40 ألف شخص عادوا إلى منازلهم في بلدات الغوطة الشرقية حتى اليوم، وأن خروج المسلحين مع عوائلهم من مدينة دوما مستمر.

وقال يفتوشينكو - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء -" إن القوات الحكومية السورية تطهر البلدات المحررة مؤخرا، وهي عربين وزملكا وعين ترما وجوبر، من المواد المتفجرة وتركز على المهام ذات الأولوية فيما يتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية لتسريع عودة السكان إلى تلك المناطق.

وأضاف إن سكان بلدات سقبا وكفر بطنا وبيت سوا ومسرابا ومديرا وحزا يواصلون العودة إلى ديارهم أيضا.

وأشار يفتوشينكو إلى أنه يتواصل خروج المسلحين وعوائلهم من مدينة دوما منذ الأول من أبريل بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها، موضحا أن أكثر من 2000 شخص غادروا المدينة حتى الآن.

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