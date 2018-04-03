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أخبار البلد

«الاتحاد» الإماراتية: انتخابات الرئاسة المصرية كانت معركة ظافرة بين الشعب والإرهاب

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن الانتخابات الرئاسية المصرية كانت معركة ظافرة بين الشعب المصري والإرهاب.

وتحت عنوان " السيسي رهان مصر " قالت لصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم "الثلاثاء"،إن مصر فازت وفاز شعبها الشقيق في سباق الانتخابات الرئاسية"، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية المصرية لم تكن منافسة بين مرشحين على مقعد الرئيس بل كانت معركة ظافرة بين الشعب المصري والإرهاب".

وأضافت : " أن الشعب المصري توافد أفواجا على صناديق الاقتراع ليقول " ماضون في مواجهة الإرهاب بلا هوادة ولا مهادنة" .. ليقول " لا مصالحة مع " الإخوان " وكل الجماعات الإرهابية التي خرجت من عباءتهم ".

وأوضحت الصحيفة أن الانتخابات الرئاسية المصرية كانت رسالة الشعب المصري إلى العالم بأنه اختار عبدالفتاح السيسي رئيسا ليكمل معه المشوار الذي بدأه في ثورة الثلاثين من يونيو.. وأن هذا الشعب راهن على السيسي وكسب الرهان.. فقد تحمل الرجل عبء بناء دولة كانت متداعية تماما بفعل ما سمي بـ "الربيع العربي".. وظل طوال فترة ولايته الأولى يعمل من أجل مصر في كل اتجاه.. يحارب الإرهاب ويواجه الفساد ويخوض معركة الإصلاح الاقتصادي ويتخذ القرارات الصعبة من أجل أن تتعافى مصر.. 

وقد بدأت التعافي معه وتحمل الشعب المصري تبعات الإصلاح واختار السيسي لولاية ثانية كي يجني معه الثمار.

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