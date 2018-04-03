سمير فرج: توفير فرص للشباب والاهتمام بالفقراء أهم التحديات أمام الرئيس.. فيديو

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن أهم الأهداف التي سيسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة ولايته الثانية، هي توفير فرص عمل لكل الشباب، وتوفير مياه شرب نقية في الريف والقرى، وتوفير الصرف الصحي، فضلا عن ضرورة عمل الرئيس على زيادة تسليح القوات المسلحة والشرطة ليتمكنوا من حماية أرض مصر.



وناشد "فرج"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح أون" بفضائية أون لايف، اليوم، الثلاثاء، الرئيس السيسي زيادة الاهتمام بالفقراء وتوفير الضمان الاجتماعي لهم، آملا أن يكون هناك المزيد من الديمقراطية في الشارع المصري وأن تقوى الأحزاب وتبدأ في ممارسة مهام عملها.



وأكد أن مصر الدولة الوحيدة التي مرت بثورتين ونجحت في تحقيق الاستقرار بعد فترة وجيزة.