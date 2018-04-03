السماح لـ56 لاجئا من أقلية الروهينجا بدخول ماليزيا

أعلنت قوات خفر السواحل الماليزية أنها اعترضت قاربا يحمل لاجئين من أقلية الروهينجا قبالة جزيرة لانكاوي الكائنة شمالي البلاد، وسيتم السماح لهم بدخول البلاد.



وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية اليوم "الثلاثاء"،أن القارب كان يقل 56 لاجئا من ميانمار، وقد كانوا متجهين صوب ماليزيا، فيما أكد مدير الوكالة الوطنية لإنفاذ الملاحة في ماليزيا ذو الكفل أبو بكر، أنه سيتم السماح للاجئين بدخول البلاد على أسس إنسانية.



يشار إلى أن مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا فروا إلى بنجلاديش منذ أن شن الجيش في ميانمار حملة قاسية في شهر أغسطس الماضي، بعد هجمات شنتها مجموعة مسلحة على مواقع الشرطة، وعلى الرغم من أن جيش ميانمار يقول إنه يجري عملية تطهير ضد الإرهابيين إلا أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول اعتبرت ما حدث بأنه عملية "تطهير عرقي" ارتكبت بحق مسلمي الروهينجا لطردهم من البلاد.

