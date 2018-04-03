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تمارين رياضية لتنحيف الأذرع على «صباح البلد».. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:44 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، الذي قدّمت خلاله بعض تمارين اللياقة البدنية للحصول على جسم رشيق، والتي بدأتها بتمارين لتنحيف الأذرع.

كان برنامج "صباح البلد" قد استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.

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