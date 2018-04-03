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فن

العناية الإلهية تنقذ تامر عبد المنعم من الموت

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 09:43 ص
صدى البلد
تعرض الفنان تامر عبد المنعم، مقدم التوك شو الرئيسي على قناة "العاصمة"، إلى حادث بدراجته النارية فجر الْيَوْمَ، الثلاثاء، حيث اصطدم بسيارة بالجيزة وأنقذته العناية الإلهية من الموت المحقق لارتدائه الخوذة، ونقل إلى المستشفى، حيث تبين إصابته بخلع بالكتف وانزلاق بالظهر وبعض السحجات والإصابات بالجروح في أماكن متفرقة من الجسد وهو يرقد الآن بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

والمفارقة أن صديقه رجل الإعلانات الشهير إيهاب طلعت كان يسير بسيارته خلفه، حيث كانا يتناولان العشاء سويا بعد انتهاء تامر من حلقته على الهواء أمس، الاثنين، وهو من تولى نقله سريعا إلى المستشفى لإنقاذه.

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