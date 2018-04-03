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اقتصاد

«المقاولون العرب» تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:00 ص
المهندس محسن صلاح
المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب
آمنة عبدالعظيم
بعث المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال "صلاح"، "يسعدني ويشرفني أن أبعث إلى باسمي وباسم جموع العاملين بشركة المقاولون العرب داخل مصر وخارجها، بأجمل وأرق التهاني القلبية؛ بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية، والتي أكدت مدى التفاف الشعب حول قائده وزعيمه، وباني نهضته الحديثة".

وأضاف رئيس المقاولون العرب، "ونحن إذ نهنئ سيادتكم إنما نهنئ أنفسنا، معاهدين الله أننا سنقف جنبًا إلى جنب خلف سيادتكم، من أجل بناء مصرنا الجديدة التي ترسمون خريطة مستقبلها وغدها المشرق، داعمين ومؤيدين ومؤازرين خطاكم وخطى جيشنا العظيم في مواجهة الإرهاب ودحره والقضاء عليه نهائيًا".

واختتم برقيته إلى الرئيس السيسي، بقوله: "نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يحفظكم لمصرنا الغالية وأن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يوفقكم ويسدد خطاكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، لتبقى راية الأمن والأمان والاستقرار والبناء والتنمية والرخاء والسلام خفاقة عالية، من أجل غد أكثر إشراقًا لمصرنا ولأمتنا العربية والإسلامية وكافة شعوب الأرض".

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