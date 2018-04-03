حفيد "مانديلا" يتناول قصة كفاحه في كوميديا موسيقية جديدة

رسالة كفاح الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا ضد العنصرية والتي انتشر صداها في دول العالم، ستكون ضيفا علي العاصمة الفرنسية خلال شهر أبريل الجاري ومايو المقبل ، حيث يقوم ندايا مانديلا حفيد الزعيم الراحل و أيقونة الغناء الإفريقى وفرقته إفريقيا ريزنج، بتناولها في كوميديا موسيقية، تعرض بباريس في الفترة ما بين 8 إبريل الجاري وحتى نهاية مايو المقبل.



وتصور الكوميديا الموسيقية دور الزعيم الإفريقي الراحل مانديلا، والذي يجسده الممثل الفرنسي جان لويس جارسون، كما يقدم الحفيد وفرقته أغنية تحت عنوان من أجل الحصول على السلام، وأغنية تتناول نضال الزعيم الإفريقي الراحل من أجل الاستقلال والتحرر.

