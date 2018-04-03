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دراسة: إهمال عقار "ستاتين" يعرض أكثر من 150 ألف شخص لخطر الإصابة بأمراض القلب

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 10:03 ص
عقار ستاتين
عقار ستاتين
أ ش أ
تشير التقديرات والأرقام إلى أن أكثر من 150 ألف مريض معرضون سنويا لخطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة ممن لا يتناولون عقار "ستاتين".

وتبين أن أربعة من بين كل خمسة ممن شاركوا في برنامج فحص الصحة في خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة منذ عام 2013، بحاجة إلى تناول عقار مخفض للكوليسترول إلا أنهم لا يتناولونه، ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في بريطانيا، وهو ما يكلف الاقتصاد البريطاني مايقرب من 32 مليون جنيه استرليني في العام.

ويشير الباحثون في كلية الطب جامعة "لندن"، أن ما بين 50 – 80 % من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالأمراض القلبية الوعائية يمكن تصنيفها على كونها يمكن الوقاية منها، فإن مايقدر بنحو 162000 شخص فى السنة لا يتلقون العلاج المناسب.

ووفقا للمباديء التوجيهية التي حددها" المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة "، ينبغى وصف عقار"ستاتين"المخفض للكوليسترول للمرضى، إذا كان لديهم على الأقل احتمال بنسبة 10% للإصابة بنوبة قلبية فى السنوات العشر القادمة، فى حين أن حوالى 3.9 مليون بريطانى، بواقع ما لا يقل عن 20% من خطر تطوير الأمراض القلبية الوعائية، فإن أقل من نصفهم يتناولون عقار "ستاتين".

ويستخدم عقار"ستاتين"لخفض مستويات الكوليسترول الدهنى منخفض الكثافة المرتفعة فى الدم للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، كما يمكن للمرضى أيضا تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة مثل ممارسة المزيد من التمارين والإقلاع عن التدخين.

وقالت الدكتورة" هيلين ستوكس لامبارد"، رئيس الكلية الملكية للأطباء :" لدى الكلية مخاوف بشأن فاعلية فحوصات الصحة العامة الشاملة مثل احتمال الإفراط في تشخيص المرضى".

وقالت منظمة الصحة في نيس إن الدلائل الإرشادية الجديدة ستوصي بملايين الأدوية الأخرى التي تُعرض على أدوية ضغط الدم المرتفع مثلما فعلت في الستاتينات عام 2014.

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