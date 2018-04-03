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زعيم حماس يمجد فى الإخوان ويشيد بـ«البنا وأردوغان».. فيديو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:25 ص
خالد مشعل
خالد مشعل
مي فهمي
هنأ خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، جميع أعضاء الجماعة في مصر وفي العالم، خلال كلمته في احتفالية الذكرى التسعين لتأسيس جماعة الإخوان الإرهابية، في تركيا، موجها التحية لهم على جهودهم، قائلا: "اسأل الله أن يعينكم ويسدد خطاكم، وأبارك جهودكم، وأن يرحم المؤسس الأول للجماعة والمرشدين والقادة والشهداء".

كما وجه التحية إلى الرئيس التركي أردوغان والقيادة التركية، قائلا: "تركيا العظيمة تفتح صدرها وقلبها الكبير للإخوان وغيرهم وللمخلصين من هذه الأمة، وللشعوب المكلومة، وبهذا الاحتضان والنخوة الله سيحفظ تركيا".

وأكد أن "مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا شخص عظيم، وإخلاصه ساهم في استمرار جماعة الإخوان عقودا طويلة وانتشارها في دول عديدة، وله الفضل بعد الله على هذه الأمة".

وطالب أعضاء الإخوان بالانفتاح على الجميع وقبول الآخرين والتعايش معهم، وإدارة العلاقة مع الواقع الإقليمي والدولي بمنتهى الذكاء.

وأضاف: "الإخوان بشر يصيبون ويخطئون، وهم جماعة من المسلمين وليسوا جماعة لكل المسلمين، ومن حق أي حد أن يخالفهم ويختلف معهم ويزاحمهم وينتقدهم ويخاصمهم، ولكن بإنصاف وشرف، ولكن ليس من حق أي أحد أن يسعى لإقصاء الاخوان ويحرمهم من حقهم الطبيعي"، مؤكدا أنهم أبناء هذه الأمة بل وعضو فاعل في جسم هذه الأمة.

وتابع: "من حقهم أن يأخذوا فرصتهم كأي فصيل داخل المجتمع"، مشددا على أن هذا هو النظام العام المتعارف عليه وطنيا وأخلاقيا وكحق أصيل من حقوق الإنسان.

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