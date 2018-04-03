تعرف على جدول فاعليات اليوم الرابع لمعرض الإسكندرية للكتاب

يبدأ اليوم الرابع لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم، الثلاثاء، من الساعة الحادية عشر صباحا، بالمهرجان المصري الدولي الثالث للشعر العربي، وينظمه ويقدمه الشاعر الدكتور خيري السلكاوي.



وفي الساعة الواحدة ظهرا، ورشة عمل عن "صحافة البيانات وتحديات المستقبل" يقدمها الدكتور إيهاب حمدي، أستاذ الإعلام بجامعة الإسكندرية، وبالتزامن تقام ورشة إلقاء شعر للأطفال للأديب عاطف الصبروتي.



وفي الثانية مساء، وتحت عنوان "المشتركات الإنسانية وأثرها في دعم التعايش السلمي" يتحدث الدكتور محيى الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ويقدمها الدكتور أحمد عطية.



وفي الثالثة مساء، ورشة عمل على مدار يومين للدكتورة دلال مقاري باوش، مديرة معهد دراما بلا حدود الدولي، بعنوان "عالم من ورق ومسرحة الكتاب".



وفي الرابعة والنصف، أمسية شعرية غنائية مع رسم بالصمغ، في ساحة البلازا بمكتبة الإسكندرية، يلقي الشعر محمد رمضان الكافوري، وغناء عبد الله سالم، ورسم الفنان محمد شهاب.



وفي الرابعة والنصف وبالتوازي، يحتفل معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بربيع الشعراء بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة من خلال أمسية يتحدث فيها كل من الدكتور أحمد درويش، رجب الصاوي، محمد فريد أبو سعدة، مع نخبة من شعراء الإسكندرية، ويقدمه الشاعر فؤاد طمان.



وفي الرابعة والنصف وبالتوازي، أمسية فنية عن الفنان والموسيقار الراحل محمد عفيفي، بعنوان "تواصل الأجيال في ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل محمد عفيفي" يتحدث فيها الدكتور أسامة عفيفي، ونخبة من فناني الإسكندرية.



وفي الرابعة والنصف وبالتوازي، ندوة بعنوان "الثورة الرابعة" عن ثورة التكنولوجيا يتحدث فيها الدكتور لؤي عبد المجيد، يقدمها الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق.



وفي السابعة مساء، ندوة فنية بعنوان "غوص في موسيقى التسعينيات الموسيقية" يتحدث فيها الفنان هشام نور، ويقدمها الكاتب أحمد بسيوني.



وبالتوازي، ندوة بعنوان "مائة عام على وعد بلفور.. قراءات في المعلن والمسكوت عنه" يتحدث فيها كل من الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، والكاتب والباحث ميسرة صلاح الدين، والدكتورة ندى يسري أستاذ العبري بآداب الإسكندرية، ويقدمها الإعلامي حازم أبو السعود، يعقُب اللقاء حفل توقيع لكتاب "وعد بلفور" لميسرة صلاح الدين



وفي نفس التوقيت تقام، ندوة بعنوان "مهددات الأمن القومي المصري داخليًّا وخارجيًّا" يتحدث فيها كل من: اللواء خالد أبو النصر، الدكتور جمال يوسف، اللواء محمد إبراهيم، ويقدمها د. محمد مجاهد الزيات.



وبالتوازي، يقام حوار مع مبدع، مع الأديب والكاتب الكبير أشرف العشماوي، يقدمه الدكتور أحمد المصري، يعقب اللقاء حفل توقيع لإصدارات أشرف العشماوي.



وفي السابعة مساء، وبالتوازي أمسية شعرية مع نخبة من شعراء البحيرة، يقدمها الشاعر عمرو الشيخ، ومعه الشاعر الكبير عبد المنعم كامل ضيف شرف الأمسية، بالإضافة إلى ندوة عن إبداع السيد حافظ من المسرح إلى الرواية يقدمه الدكتورة نجاة الجشعمي.