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دراسة بريطانية: البلوغ المبكر يزيد مخاطر إصابة الفتيات بالبدانة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:30 ص
البلوغ المبكر يزيد
البلوغ المبكر يزيد مخاطر إصابة الفتيات بالبدانة
أ ش أ
أفادت دراسة طبية بأن الفتيات اللاتى يبلغن في سن مبكرة يصبحن أكثر عرضة لزيادة الوزن فى وقت لاحق من حياتهن، موضحة أنه كلما بلغن مرحلة البلوغ مبكرا كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم بينهن، ومؤشر كتلة الجسم هو تقدير الدهون فى الجسم على أساس الوزن والطول.

وحلل باحثون في جامعة إمبريال كوليدج لندن البيانات من مئات الآلاف من النساء في المملكة المتحدة، وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها تضاف إلى الأدلة التي تربط بين بداية سن البلوغ وبين وزن النساء البالغات.

وكانت النتائج السابقة التي تم ملاحظتها يمكن أن تتأثر بعوامل مثل العرقية، والخلفية الاقتصادية، ومستوى التعليم والنظام الغذائي، وهذا من شأنه أن يجعل من الصعب معرفة ما إذا كان البلوغ المبكر أو عوامل أخرى تؤثر على وزن المرأة، وفقا لمؤلفي الدراسة، والتي أوضحوا أن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن البلوغ المبكر هو في حد ذاته عامل خطر لارتفاع الوزن لدى النساء.

وأشار الباحثون إلى أن دراسات سابقة أظهرت وجود ارتباط، لكنهم لم يكونوا يعلمون إن كان البلوغ المبكر يسبب البدانة في سن البلوغ، أو أنه مرتبط ببساطة به، وفي الدراسة الأخيرة، قمنا بإنشاء دليل يدعم أنه تأثير سببي".

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