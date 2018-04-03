متحدث الخارجية: العملية الشاملة لا تشغل أكثر من 3% فقط من مساحة سيناء

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، بأن مصر تنتظر قرار روسيا بشأن عودة الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر.



وقال أبو زيد في حوار مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، إنه يأمل أن يعود السياح الروس مرة أخرى إلى مصر، مضيفًا: "نحن ننتظر قرار روسيا بشأن عودة الرحلات الجوية ليس فقط إلى القاهرة، بل إلى المنتجعات السياحية المصرية أيضًا".



وأوضح أن مصر تتفهم التزامات الحكومة الروسية أمام مواطنيها، مشيرًا إلى أنه يأمل على أي حال عودة الرحلات الشارتر بعد استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية في معرض تعليقه على مستوى الأمن في مصر وخطورة العمليات الإرهابية على المواطنين الروس "العمليات الإرهابية تحدث في كل الدول التي تبدو آمنة. لا أعتقد أن الوضع في مصر يختلف عن أي نقطة أخرى في العالم. الحكومة المصرية بذلت كل ما في وسعها لرفع مستوى الأمن داخل المطارات".



وتابع: "المنتجعات المصرية والأماكن السياحية آمنة ويزورها آلاف السياح من جميع دول العالم. ليس على السياح أن يتولد لديهم مخاوف جادة بهذا الشأن".



وردا على سؤال ما إذا كانت ستستمر العملية العسكرية ضد الإرهاب في سيناء، أكد أبو زيد استمرار العملية العسكرية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها آمال وعزيمة كبرى للقضاء على الإرهاب للأبد.



وأشار أبو زيد إلى أن العملية العسكرية لا تشغل أكثر من 2 إلى 3% فقط من مساحة شبه جزيرة سيناء.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر تعتمد في حربها على الإرهاب على مساعدة شركائها من الخارج، مضيفًا: "أحيانًا نتلقى مساعدة من شركائنا. وأحيانًا لا يمكنهم تقديم المساعدة لأسباب مرتبطة بسياستهم الخارجية. الإرهاب خطر يهدد الجميع ويشكل تحديًا أمام الجميع ويجب علينا الرد عليه بصوت واحد".