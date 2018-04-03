وزير التعليم العالي ينعي وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق

نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات المصرية رحيل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق الذى توفى أمس عن عمر ناهز 55 عاما.



وتقدم الوزير - فى بيان له - بخالص التعازي في وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والحميات بكلية الطب جامعة طنطا، الذى وافته المنية مساء أمس، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



ومن جانبه، تقدم الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، ونواب الجامعة، والعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بخالص التعازي في وفاة الكاتب أحمد خالد توفيق الذى وافته المنية أمس بمستشفى عين شمس التخصصى، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .



يعتبر الدكتور أحمد خالد توفيق من أشهر الكتاب العرب في مجال أدب الرعب وأدب الشباب والخيال العلمى ولقب بالعراب، وله عدد من الروايات والقصص القصيرة.

