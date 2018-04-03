مستوطنون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم

اقتحم مستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم.



وأفاد مصدر أمني - في تصريح له اليوم - بأن حوالي 50 مستوطنا اقتحموا منطقة برك سليمان بسياراتهم الخاصة وتحت حماية جنود الاحتلال وتمركزوا عند البركة الثالثة، وأدوا طقوسا تلمودية، ثم انسحبوا مع بقاء قوات الاحتلال في المكان.



وتتعرض منطقة برك سليمان منذ فترة إلى اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين.



وبرك السلطان سليمان القانوني هي ثلاث برك ماء، أنشأهم السلطان العثماني سليمان القانوني في قرية ارطاس جنوب مدينة بيت لحم في سنة 943هـ، وتتسع البرك لحوالي 2.4 مليون متر مكعب من المياه. ويوجد بالمنطقة المحاطة بهم ثلاثة أعين ماء تصب بهذه البرك، وتعتبر مياه البرك في السابق من أهم مصادر المياه لمدينتي بيت لحم والقدس.



وتعد برك سليمان واحدة من أهم المواقع التاريخية السياحية في فلسطين، في الوقت الحالي، ومتنزها لسكان مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، ومقصدا لراغبي الاستجمام من كل أنحاء الضفة، وذلك لما تتمتع به المنطقة من مناظر طبيعية خلابة.