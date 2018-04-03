صور الرئيس السيسى تتصدر مانشيتات الصحف المصرية اليوم.. فيديو

عرض برنامج "صباح دريم" المُذاع عبر "فضائية دريم"، قراءة سريعة لمانشيتات الصحف الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، والتي تصدرت مانشيتاتها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.



ونشرت جريدة الدستور مانشيت رئيسى "إحنا اللى مكملين.. السيسي على أبواب الولاية الثانية: أعدكم أن أعمل لكل المصريين".



ونشرت جريدة الأخبار القومية "الرئيس يحصل على 22 مليون صوت.. السيسي يشكر الأمة للشعب عهد الصدق والشفافية".



كما كان المانشيت الرئيسى لجريدة المصري اليوم "رسميًا الولاية الثانية للسيسي بـ 97%".



وجاء في جريدة الشروق "الرئيس بعد إعلان فوزه رسميًا: مصر تسع الجميع".

