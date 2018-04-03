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أخبار البلد

وزير الصحة: إنشاء مكاتب للسياحة العلاجية بمطارات الجمهورية

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:29 ص
وزير الصحة
وزير الصحة
محمود نوفل وعبدالصمد ماهر
ترأس الدكتور أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء أمس، الاجتماع الثالث للجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن عبدالعزيز أمين عام اللجنة، وذلك بمقر اللجنة العليا بالمجلس القومي للسكان بالمعادي.

وقال وزير الصحة والسكان إنه تم مناقشة إنشاء مكاتب للسياحة العلاجية بمطارات شرم الشيخ الدولي وأسوان والاسكندرية والبحر الأحمر والأقصر، بالإضافة الى المكتب الموجود بمطار القاهرة الدولي، للتسويق للسياحة العلاجية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة التسعيرة الخاصة بالخدمات الطبية التي ستقدم بالمستشفيات، لافتًا الى أن اللجنة تواصلت مع بعض سفراء الدول لسماع طلباتهم من حيث الخدمات الطبية وما يتطلبونه من تخصصات طبية.

وأضاف "مجاهد" أن السيد الوزير وجه بسرعة الانتهاء من الموقع الالكتروني الخاص بالسياحة العلاجية في مصر، والذي سيتضمن أماكن الاستشفاء والمستشفيات المجهزة على أعلى مستوى للترويج لها ولجذب المرضى من دول العالم المختلفة.

الجدير بالذكر أنه تم تحديد بعض المستشفيات ذات معايير ومواصفات وجودة عالمية لتتدخل ضمن منظومة السياحة العلاجية، منها مستشفيات شرم الشيخ الدولي وزايد التخصصي ودار الشفاء والأقصر الدولي وأرمنت بالأقصر وأسوان ومعهد ناصر، وأورام أسوان، ومن قطاع مستشفيات القوات المسلحة، المعادي العسكري والجوي التخصصي وكوبري القبة والجلاء ومركز الطب العالمي ومصطفى كامل بالإسكندرية والنوبة والسلوم ومستشفى وادي النيل.

كما تضم مستشفيات وزارة الداخلية بالاسكندرية والعجوزة، ومصر الدولي والجنزوري والسعودي الألماني والعيون الدولي ودار الفؤاد والعربي والمركز الطبي الجديد بالاسكندرية، كمستشفيات من القطاع الخاص، وعين شمس التخصصي والفرنساوي والمنيل التخصصي وطنطا الجامعي الجديد كمستشفيات جامعية.

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