هؤلاء ممنوعون من حقن الشعر بالبلازما

تلجأ العديد من الفتيات الي تقنية البلازما الشعر، لعلاج سقوط وتقصف الشعر، واكدت جيهان الحفني استشاري التجميل ان هناك بعض السيدات لا يمكنهن إجراء حقن الشعر بالبلازما.



واشارت الحفني الي ان هناك عدة أمراض تجعل طريقة حقن بالبلازما للشعر غير ملائمة بل قد تنطوي على خطورة بالنسبة للمريض ولا يجب بتاتا استخدامها.. ومن هذه الأمراض:



1- نقص الصفائح الدموية.

2- فقر الدم

3- السكري الغير منتظم.

4- مرضى الكبد والفيروسات الكبدية.

5- أصحاب أمراض القلب المزمنة.