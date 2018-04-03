ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

هالة صدقي لـ «صدى البلد»: أتمنى اهتمام «السيسي» بالترويج للسياحة

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:05 م
هالة صدقي
هالة صدقي
شيرى نبيل
أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها البالغة بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، قائلة إنه حفظ مصر من الحاقدين واستطاعت المرأة فى عهده إبلاغ رسالة قوية للعالم بأنها تستطيع.

وأضافت "صدقي": "قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مصر تعيش أسوأ فترة بحياتها ولكن الآن الحمد الله الأمان عاد مرة أخرى".

وتابعت: "أتمنى الاهتمام بالسياحة لأن مصر تمتلك نسبة كبيرة من الآثار عن طريق الدعاية من خلال الإعلانات أو تسهيل تصاريح التصوير في الأماكن السياحية مثل الدول الأوروبية".

ترشيحاتنا

حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو

تعرف على حقيقة وفاة الداعية السعودي سلمان العودة في السجن

الفيصلي السعودي يطلب ضم شيكابالا

المنتخب يرد على أنباء استبعاد محمد صلاح من مونديال روسيا

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي العالم في الموسم الحالي.. أرقام وصور

تأييد السجن 3 سنوات لـ 7 عناصر إخوانية لاقتحامهم قسم أول المنصورة

غدا.. الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا بمقر النادي بالجزيرة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بطريق القطامية-العين السخنة

قصة القمار في حياة الفنانين : أحدهم أضاع 200 ألف جنيه

«التموين»: شنطة رمضان بـ 80 جنيها وتشمل كافة السلع.. فيديو

عبدالله السعيد يقترب من الانتقال للنصر السعودي

قطر تضع ميزانية مفتوحة لـ سعد الدين إبراهيم للتشكيك فى اقتصاد مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يشيعون جثمان الروائي أحمد خالد توفيق بطنطا.. وغياب ملحوظ للكتاب والأدباء.. صور

سكاي سبورتس: محمد صلاح أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

طفل يتبرع بمدخراته «3 آلاف جنيه» لصالح صندوق تحيا مصر من أجل تنمية سيناء

نشطاء التواصل الاجتماعي يودعون أحمد خالد توفيق.. رحل العراب.. الموت يختار الأفضل

وزيرة السياحة تلتقي وفد ضباط الشرطة الأمريكية خلال زيارتهم لمصر.. صور

فيديو

"المصيلحي" يكشف استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. فيديو
حمدي الفخراني باكيًا على الهواء: "باعتذر بس عايز أدفن ابني".. فيديو
وزير التموين: افتتاح معرض "أهلا رمضان"..10 مايو المقبل..فيديو
العايد: لا حل ولا استقرار فى المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم.. فيديو
الجامعة العربية: آن الأوان لإلزام إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟

هل تتوقع الإطاحة بإيهاب جلال بعد سقوط الزمالك أمام الإسماعيلي ؟