هالة صدقي لـ «صدى البلد»: أتمنى اهتمام «السيسي» بالترويج للسياحة

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها البالغة بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية، قائلة إنه حفظ مصر من الحاقدين واستطاعت المرأة فى عهده إبلاغ رسالة قوية للعالم بأنها تستطيع.



وأضافت "صدقي": "قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مصر تعيش أسوأ فترة بحياتها ولكن الآن الحمد الله الأمان عاد مرة أخرى".



وتابعت: "أتمنى الاهتمام بالسياحة لأن مصر تمتلك نسبة كبيرة من الآثار عن طريق الدعاية من خلال الإعلانات أو تسهيل تصاريح التصوير في الأماكن السياحية مثل الدول الأوروبية".