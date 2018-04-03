شاهد.. «دياب» يرثى أحمد خالد توفيق: «ربنا يصبر جيل كامل على فراقك»

وجه السيناريست محمد دياب، رسالة رثاء للروائى الكبير أحمد خالد توفيق، والذى وافته المنية أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية ألمت به.



ونشر "دياب" تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "يا رب يا دكتور أحمد خالد توفيق يكون واصلك طاقة الحب اللي مشفتش زيها في حياتي من كل الناس اللي زعلانة على إنك سبتنا.. يمكن مشيت بدري بس مستحيل كنت هتتحب وهتتقدر أكتر من الدرجة دي لو عشت ميت سنة.. الله يرحمك ويصبر جيل كامل كنت بالنسبة له أب وأخ كبير.. مع ألف ألف سلامة".



يذكر أن الروائى المصري الكبير أحمد خالد توفيق توفى أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 55 عاما في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر أزمة صحية مفاجئة.



وأصدر توفيق العديد من الروايات؛ منها "السنجة" و"يوتوبيا" و"مثل إيكاروس" و"في ممر الفئران"، كما صدر له عدد من القصص القصيرة منها "قوس قزح"، و"عقل بلا جسد"، و"حظك اليوم"، و"الآن نفتح الصندوق"، و"لست وحدك".

