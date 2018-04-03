ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. «دياب» يرثى أحمد خالد توفيق: «ربنا يصبر جيل كامل على فراقك»

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
شيرين عادل
وجه السيناريست محمد دياب، رسالة رثاء للروائى الكبير أحمد خالد توفيق، والذى وافته المنية أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 55 عامًا إثر أزمة صحية ألمت به.

ونشر "دياب" تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "يا رب يا دكتور أحمد خالد توفيق يكون واصلك طاقة الحب اللي مشفتش زيها في حياتي من كل الناس اللي زعلانة على إنك سبتنا.. يمكن مشيت بدري بس مستحيل كنت هتتحب وهتتقدر أكتر من الدرجة دي لو عشت ميت سنة.. الله يرحمك ويصبر جيل كامل كنت بالنسبة له أب وأخ كبير.. مع ألف ألف سلامة".

يذكر أن الروائى المصري الكبير أحمد خالد توفيق توفى أمس، الاثنين، عن عمر ناهز 55 عاما في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأصدر توفيق العديد من الروايات؛ منها "السنجة" و"يوتوبيا" و"مثل إيكاروس" و"في ممر الفئران"، كما صدر له عدد من القصص القصيرة منها "قوس قزح"، و"عقل بلا جسد"، و"حظك اليوم"، و"الآن نفتح الصندوق"، و"لست وحدك".

ترشيحاتنا

رامز جلال بين الفبركة والحقيقة بـ "رامز في الثلج".. محمد عبده يكشف فبركة البرنامج.. ولاعبو الأهلى يتفقون على المقلب.. ومجدى عبد الغنى "الطٌعم" المستخدم

تعليم الدقهلية: استبعاد مدير ووكيل مدرسة ذبح الساحر..فيديو

شاهد.. كاميليا ابنة علا غانم بإطلالة أنيقة

فائدة لن تخطر ببالك لـ"الفجل الحار"

قصة القمار في حياة الفنانين : أحدهم أضاع 200 ألف جنيه

وزير الخارجية يكشف للنواب حقيقة صفقة القرن الأمريكية.. ويؤكد: وصلنا لمرحلة مهمة فى مفاوضات سد النهضة.. مصر سياستها قائمة على التوازن مع كل الأطراف.. وتقف قلبا وقالبا إلى جوار الشعب الفلسطيني

ماذا قال أحمد خالد توفيق عن نفسه

3 فنانين يدخلون المستشفى فى حالة حرجة

شاهد .. الفنان محمد عبده يغني على الهواء احتفالا بفوز الرئيس السيسي

أمين الفتوى يوضح حُكم مصافحة الرجل لـ«خطيبته».. فيديو

"شيكابالا": موقفي من حادث بورسعيد سبب حب جماهير الأهلي لي

التربية والتعليم: عقوبات على مسئولى مدرسة "فقرة الساحر" بالمعصرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تلتقي وفد ضباط الشرطة الأمريكية خلال زيارتهم لمصر.. صور

ملحمة رثاء وحب من المشاهير في نعى الكاتب أحمد خالد توفيق.. صور

شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي العالم في الموسم الحالي.. أرقام وصور

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

جامعة الدول العربية: لكل ظالم نهاية وسوف تشرق شمس الحرية على أرض فلسطين.. فيديو
شئون فلسطين بالجامعة العربية: اللجوء للجمعية العامة حال استمرار فشل مجلس الأمن.. فيديو
شارل المصرى: الانتخابات نزيهة وشفافة وأعطت قوة للرئيس.. فيديو
شارل المصرى: «الشعب المصرى مالوش كتالوج».. فيديو
تكثيف الحملات على الأسواق استعدادًا لشم النسيم.. تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟