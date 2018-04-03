الخارجية الأفغانية: هناك قضايا جوهرية لاتزال مطروحة للنقاش مع إسلام أباد

قالت وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية إنه لا تزال هناك قضايا جوهرية يتعين مناقشتها مع باكستان في إطار خطة العمل الأفغانية الباكستانية للسلام والتضامن.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية قوله "لقد قام وفد باكستاني رفيع المستوى يتألف من مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار بقيادة وزيرة الخارجية تهمينا جانجوا بزيارة كابول اليوم لإجراء الجولة الثالثة من المحادثات مع نظرائهم الأفغان بقيادة نائب وزير الخارجية، حكمت خليل كرزاي، حول خطة العمل بين أفغانستان وباكستان للسلام والتضامن".



وأضاف البيان أن الجانبين واصلا مناقشاتهما للجولتين الأولى والثانية من المفاوضات حول الوثيقة ذات الصلة بخطة العمل بينهما.



وتابع "لا تزال هناك قضايا جوهرية يجب مناقشتها في المستقبل، في الوقت الذي تم إحراز بعض التقدم فيه".



يأتي هذا بينما قال مسؤولون أفغان الشهر الماضي إن محاربة الإرهاب والحد من العنف وجهود السلام كانت على رأس جدول أعمال أفغانستان في المحادثات الثنائية ولكن لم تحدث أي انفراجة خلال المفاوضات.