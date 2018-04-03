لجنة تحقيق روسية ترفع قضية جنائية ضد وزير الداخلية الأوكراني

أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة رفعت قضية جنائية ضد وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، بسبب تعطيل عملية الانتخابات الروسية في أوكرانيا.



وقالت بيترينكو - للصحفيين اليوم "الثلاثاء" - "فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية ضد وزير الداخلية الأوكراني بسبب عرقلة ممارسة المواطنين الروس لحقهم الانتخابي الحر خلال الانتخابات الروسية".



وكانت الشرطة الأوكرانية أغلقت يوم 18 مارس الماضي، مداخل السفارة الروسية في كييف والقنصلية الروسية في "أوديسا وخاركوف ولفوف"، ولم تسمح للمواطنين الروس بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية - آنذاك - أن قرار أوكرانيا غير مسبوق ويخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950.