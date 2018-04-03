ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

لجنة تحقيق روسية ترفع قضية جنائية ضد وزير الداخلية الأوكراني

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن اللجنة رفعت قضية جنائية ضد وزير الداخلية الأوكراني، أرسين أفاكوف، بسبب تعطيل عملية الانتخابات الروسية في أوكرانيا.

وقالت بيترينكو - للصحفيين اليوم "الثلاثاء" - "فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية ضد وزير الداخلية الأوكراني بسبب عرقلة ممارسة المواطنين الروس لحقهم الانتخابي الحر خلال الانتخابات الروسية".

وكانت الشرطة الأوكرانية أغلقت يوم 18 مارس الماضي، مداخل السفارة الروسية في كييف والقنصلية الروسية في "أوديسا وخاركوف ولفوف"، ولم تسمح للمواطنين الروس بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية - آنذاك - أن قرار أوكرانيا غير مسبوق ويخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950.

ترشيحاتنا

عبدالحفيظ: قرار اعتزال حسام غالي "شخصي".. وهذا موقفنا من عودة متعب

كريم بامبو : سعيد بالتواجد مع الإسماعيلي ولن افكر في الأهلي

نقل شريف خيرالله للعناية المركزة والسماح بزيارته اليوم

بدون أدوية أسرع حيلة لطرد البلغم وتوسيع الشعب

نيللي كريم تكشف حقيقة عودتها لطليقها

ملحمة رثاء وحب من المشاهير في نعى الكاتب أحمد خالد توفيق.. صور

شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا

بيع 90% من تذاكر أول رحلة جوية من روسيا إلى مصر في زمن قياسي

عبدالله السعيد يقترب من الانتقال للنصر السعودي

صحيفة إنجليزية : محمد صلاح يحكم الدوري الإنجليزي حاليا

خالد الغندور يكشف مفاجأة عن مصطفى فتحي : "الأقرب للأهلى".. فيديو

إيهود باراك يكشف سر هزيمة إسرائيل في حرب أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تلتقي وفد ضباط الشرطة الأمريكية خلال زيارتهم لمصر.. صور

ملحمة رثاء وحب من المشاهير في نعى الكاتب أحمد خالد توفيق.. صور

شاهد.. أبرز صيحات الأزياء فى أسبوع الموضة بغانا

محمد صلاح يتربع على عرش هدافي العالم في الموسم الحالي.. أرقام وصور

إطلالة مثيرة لـ"ميريهان حسين" فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

جامعة الدول العربية: لكل ظالم نهاية وسوف تشرق شمس الحرية على أرض فلسطين.. فيديو
شئون فلسطين بالجامعة العربية: اللجوء للجمعية العامة حال استمرار فشل مجلس الأمن.. فيديو
شارل المصرى: الانتخابات نزيهة وشفافة وأعطت قوة للرئيس.. فيديو
شارل المصرى: «الشعب المصرى مالوش كتالوج».. فيديو
تكثيف الحملات على الأسواق استعدادًا لشم النسيم.. تتصدر أخبار المحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟