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رياضة

السولية يغيب عن مران الأهلي بإذن من الجهاز الفني

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
عبدالحيكم ابوعلم
حصل عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن الجهاز الفني بالغياب عن المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن السولية حصل على إذن بالغياب عن مران الأهلي اليوم، بسبب ظروف خاصة باللاعب.

وينتظم السولية في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من يوم الخميس المقبل بعد الراحة المقررة لجميع اللاعبين غدًا الأربعاء، وبدأ الأهلي صباح اليوم الاستعداد لمباراة سموحة المُقرر لها الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

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