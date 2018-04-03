هشام محمد يغيب عن مران الأهلي بسبب آلام المعدة

غاب هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سموحة الأحد المقبل بالدوري الممتاز.



وجاء غياب هشام محمد عن المشاركة في المران، بسبب معاناته من آلام في المعدة.



وخضع اللاعب لفحص طبي صباح اليوم قبل انطلاق المران الجماعي وفضل طبيب الفريق عدم مشاركته في التدريبات.



وينتظم هشام محمد في التدريبات الجماعية للفريق، بدءا من الخميس المقبل بعد الراحة المقررة لجميع اللاعبين غدا الأربعاء.