جامعة الدول العربية: لكل ظالم نهاية وسوف تشرق شمس الحرية على أرض فلسطين.. فيديو

قال رئيس جلسة جامعة الدول العربية، إن الجامعة تعزى فلسطين حكومة وشعبًا فى المجزرة التى ارتكبها المحتل الصهيونى ضد الفلسطينيين العزل خلال مسيرة العودة الكبرى للمطالبة بعودة اللاجئين.



وأضاف رئيس الجلسة خلال كلمته الافتتاحية، "تدين حكومة بلادى وبشدة المجزرة البشعة وتندد بالجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتطالب المجتمع الدولى لوقف تلك الاعتداءات لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى"، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تضع القضية الفلسطينية فى مقدمة اهتماماتها ويظل موقفها ثابت فى حق الشعب الفلسطينى فى انشاء دولته مستقلة عاصمتها القدس الشريف، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأعرب عن تضامن المملكة مع الشعب الفلسطينى، مؤكدًا أن لكل ظالم نهاية وسوف تشرق شمس الحرية على أرض فلسطين ولن يستمر هذا الظلم طويلًا.