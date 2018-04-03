دراسة: تناول الأطفال للمضادات الحيوية يعرضهم بنسبة 400% للإصابة بالحساسية والإكزيما

أكدت دراسة جديدة أن الرضع الذين يتم إعطاؤهم مضادات حيوية أو أدوية مضادة للحموضة قد يزيد لديهم احتمالات الإصابة بالأكزيما بنسبة تصل إلى 400%، وعادت حالات الإصابة بالحساسية مرة أخرى بصورة كبيرة في السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع حاد بين الأطفال، من بينهم آثار جانبية سلبية خاصة فيما يتعلق بالحساسية الغذائية.



ويعد البحث الجديد من جامعة الخدمات الموحدة للعلوم الصحية فى نيويورك دليلًا آخر على أن التوازن الدقيق فى بكتيريا الأمعاء الذي يزعجه كلا النوعين من الأدوية هو مفتاح صحتنا ومناعتنا بشكل عام.



وأكد معدو الدراسة أنه في ضوء النتائج التي توصلوا إليها، لا ينبغي وصف المضادات الحيوية ومضادات الحموضة للرضع إلا عند الضرورة الطبية القصوى، فقد لا تسبب الحساسية أكثر من بعض التهيج الطفيف لبعض المصابين، بينما بالنسبة للآخرين، يمكن أن يكون الاتصال بالطعام الخاطئ أو المخدرات خاطئًا، وعلى الرغم من أن بعض الأبحاث تشير الآن إلى أن بعض أنواع الحساسية قد تتطور قبل الولادة، فهي في الغالب نتيجة لما نتعرض له ومتى.