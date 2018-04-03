وزير الداخلية مهنئا السيسي بالولاية الثانية: قيادتكم الحكيمة تأكيد لركائز الدولة

بعث اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.





وفيما يلى نصها: "يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق مشاعر الامتنان والاعتزاز بثقة الشعب المصرى العظيم لشخصكم الكريم لتولى المسئولية فى فترة رئاسية ثانية، وقد شكل اختياركم في إجماع كاسح ظاهرة تؤكد مدى وطنية هذا الشعب وإدراكه الفطرى للمخاطر وتآزره في نسيج واحد.





لقد كانت قيادة سيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن فى منعطف دقيق من التاريخ المعاصر، ومواجهة التحديات الجسام بكل عزم وإصرار وإرساء الإنجازات، وإلتفاف المصريين خلف خطواتكم الوطنية، تأكيدًا لركائز وثوابت الدولة المصرية فى أن تبقى أبد الدهر منارةً للإنسانية نحو الحضارة والتقدم والبناء.





فتحيةً لكم سيادة الرئيس رمزًا رفيعًا وزعيمًا صادقًا، تدافع عن الحق وتقود عجلة التنمية، حتى تتأكد لمصر ريادتها على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية.



