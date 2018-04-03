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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 55 : 11 ص
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برلمان
مجلس النواب يستضيف الاتحاد البرلمانى العربى
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:31 ص
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فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
يستضيف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، يومى الأربعاء والخميس ( 4 و 5 إبرايل )، اجتماعات الاتحاد البرلمانى العربى بحضور عدد كبير من رؤساء البرلمانات العربية .
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماعات نقل رئاسة الاتحاد إلى مصر ، بجانب تكريم رؤساء البرلمانات العربية الفائزين بجوائز التميز بالبرلمان العربى .
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