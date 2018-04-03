مجلس النواب يستضيف الاتحاد البرلمانى العربى

يستضيف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، يومى الأربعاء والخميس ( 4 و 5 إبرايل )، اجتماعات الاتحاد البرلمانى العربى بحضور عدد كبير من رؤساء البرلمانات العربية .



ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماعات نقل رئاسة الاتحاد إلى مصر ، بجانب تكريم رؤساء البرلمانات العربية الفائزين بجوائز التميز بالبرلمان العربى .