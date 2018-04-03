محافظ القليوبية يقود مسيرة حاشدة للاحتفال بفوز السيسى

قاد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مديرية الشباب والرياضية مرورا بشوارع العاصمة بنها وحتى مبنى ديوان عام المحافظة شارك فيها وكلاء الوزارة ومديرى المديريات ورؤساء المدن والمئات من شباب المحافظة ابتهاجا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.



وقال محافظ القليوبية إننا سوف نبدأ جميعا مرحلة بناء مصر المستقبل واستكمال المشروعات القومية العملاقة التى تقام على أرض الوطن لخدمة الشباب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية أبهرت العالم كله وتمت فى جو من الحرية والديمقراطية والشفافية التامة.



وأكد عشماوي أن المحافظة تنظم احتفالات بعدد من مدن المحافظة ابتهاجا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتضمن الاحتفالات كرنفالات وعروض موسيقية عربية وفنون شعبية ورقصة تنورة وأغان وطنية.



فى سياق متصل شهدت مدن محافظة القليوبية تنظيم احتفالات حاشدة شارك فيها أهالي المحافظة رفعوا خلالها الأعلام المصرية وتشغيل الاغانى الوطنية.

